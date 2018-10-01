Эдуард Лимонов: Азнавур был эпохальным монументом еще при жизни

Вчера, 17:27

Писатель и радикальный политический деятель Эдуард Лимонов на своей страничке в социальной сети отозвался на смерть великого шансонье.

Лимонов написал, что Шарль Азнавур был эпохальным монументом еще при жизни. Его голос звучал, как призыв парижских улочек и рабочих окраин к совершенству и гармонии в обществе, к стиранию классовых противоречий и условностей. Лимонов сравнил Азнавура с Фрэнком Синатрой и Элвисом Пресли, хотя, конечно, Шарль всегда стоял особняком на мировой сцене. Голос шансонье трогал потаенные струны душ, не призывая к революциям и потрясениям. Азнавур был уникален своей сценической задушевностью и пассионарностью в общественной жизни.

Песня Шарля Азнавура «Вечная любовь» стала для советского поколения молодых романтиков в один ряд с произведениями Эриха-Марии-Ремарка Эрнста Хемингуэя. Мировая культура значительно обеднела со смертью великого шансонье, писателя и публициста Шарля Азнавура. Сам Лимонов, во время эмиграции, так и не познакомился лично с Азнавуром, о чем сейчас сожалеет. Напомним, шансонье умер в ночь на понедельник,1 октября. Ему в мае исполнилось 94 года.