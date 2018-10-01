Вчера, 15:27

Только что стало известно, что мировая культура понесла невосполнимую утрату, которая завершила целую эпоху такого знаменитого направления, как французский городской романс.

В возрасте 94 года в своем шале на юге Франции умер великий шансонье Шарль Азнавур. Основоположник городского романса прожил большую, интересную, творческую жизнь. Родители бывшего певца были гражданами Российской империи, эмигрировавшими во Францию. Шарль никогда не забывал своих армянских корней и всегда поддерживал диаспору в Париже, выступал, как политический активист за признание геноцида армян Турцией.

В Париже Азнавур, не обладавший большими вокальными данными, очаровал публику песнями, которые касались сердца каждого простого француза. Из кабаре и подвальчиков, Азнавур, как «отец» нового жанра, вышел на большую эстраду. Даже в знаменитой «Олимпии» его сольные концерты шли с аншлагами. Весной этого года шансонье приехал на гастроли в Санкт-Петербург. Однако, мэтр почувствовал себя плохо, был госпитализирован и увезен на родину. Франция уже скорбит по своему любимцу.