Сегодня, 18:55

Общественная палата республики подготовила список «крымоненавистников». В него включена и эта актриса.

Из-за позиции по Крыму Лия Ахеджакова получила статус «террористки». Она жалуется на это.

Ахеджакова считает, что Крым принадлежит Украине и не понимает, как можно «отжать у соседа жилплощадь». В особенности, когда у того в доме начались проблемы.

Артистка рассказала, что Крым она любит. Там прошло её детство. Позднее она также часто его навещала. Поэтому продолжает считать эту территорию украинской.

Ахеджакова сообщила, что интернет стал к ней «безжалостным». Ей кажется, что против неё начали целую кампанию с обвинениями в экстремизме и присвоением статуса «террористки».

Во время проведения в Тюмени спектакля с её участием в зале и фойе были разбросаны листовки, в которых Ахеджакова объявлялась «русофобкой».

Она полагает, что в числе подобных ей «террористов» по отношению к Крыму находятся самые уважаемые представители российской культуры. Это, в её понимании, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Михаил Ефремов, Ксения Собчак, Владимир Войнович, Борис Акунин и Александр Сокуров.

Мнение жителей Крыма, естественно, спрашивать не нужно. Если кто забыл, перед референдумом 2014-го года «бедненький Киев» реально обещал направить на полуостров несколько «поездов дружбы». Их пассажирами были бы вооружённые молодчики, до этого бесновавшиеся на Майдане.

На то, что они не доехали, повлияло появление в Крыму «вежливых людей».