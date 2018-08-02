Поклонники вспоминают лучшие роли умершего актера Юрия Мартынова

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В соцсетях поклонники почтили память российского киноактера Юрия Мартынова, который скончался сегодня на 85-м году жизни. Пользователи Сети назвали самые запоминающиеся кинокартины актера.

Юрий Мартынов за свою карьеру принял участие в 132 проектах, которые так полюбились и запомнились россиянам. В связи с кончиной актёра в Сети массово стали вспоминать лучшие работы Мартынова. Фанаты вспоминают «Гусарскую балладу», где Мартынов сыграл роль адъютанта французского генерала. Также запомнились картины «Дочь Стратиона», «26 бакинских комиссаров», «Двадцать лет спустя», «Неуловимые мстители» и «Зареченские женихи».

Стоит отметить, что помимо художественных фильмов, Юрий также снялся в 1974 году и в документальной картине «Пётр Мартынович и годы большой жизни». Кроме того, актер большую часть своей жизнь посвятил озвучиванию зарубежных кинокартин. К примеру, поклонники вспоминают фильмы «Окно спальни», «Белая роза бессмертия», «Рача, любовь моя», «Первая ласточка», «Семь тонн долларов» и многие другие.