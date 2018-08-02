Добронравов в форме десантника намекнул на продолжение сериала «Сваты»

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Подписчики артиста решили, что фотография является намеком на дальнейшие съемки многосерийного фильма.

Сегодня, 2 августа, в День ВДВ Федор Добронравов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в форме десантника и четверостишием, прославляющим данный вид войск. Подписчики расценили публикацию так, будто бы актер намекнул на продолжение всем полюбившегося сериала «Сваты». «Вспомнила сразу серию из "Сватов"», «Федор. Это вы в сериале "Сваты?"», «Очень ждем продолжения сериала. Намек поняли» - прокомментировали пользователи сети.

Также артист получил множество ответных поздравлений под опубликованным фото.

Ранее сообщалось, что в Украине сериал «Сваты» был запрещен, так решили в Госкино. Владимир Зеленский, а также большинство украинцев, попытались предотвратить это своими заявлениями, однако все равно он был запрещен.