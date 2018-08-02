«Страх переполняет»: Фанаты сравнили болезнь Кобзона с предсмертными мучениями Табакова

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Идут дни, а состояние Иосифа Давыдовича не улучшается. Отчаявшиеся поклонники мысленно готовы к трагическому исходу борьбы с раком, недоумевая, почему судьба так измывается над одаренными людьми.

26 июля Народный артист СССР, депутат Госдумы России и попросту легендарный певец попал в московский онкоцентр. Судя по заголовкам авторитетных СМИ, Кобзон прошел за последнюю неделю путь от сильного недомогания до глубочайшей комы. Новостей об улучшении состояния Иосифа Давыдовича все нет, а начитавшиеся ужасов россияне готовы к наихудшему.

В соцсетях фанаты Кобзона сравнили болезнь кумира с предсмертными мучениями Олега Табакова. Кончине легендарного артиста также предшествовала экстренная госпитализация, за которой последовали три с половиной месяца тяжелейшей борьбы за жизнь.

«Вся эта ситуация напомнила мне муки Олега Табакова. Не могу избавиться от ощущения, что мы больше не услышим голос мэтра», - переживает за Народного артиста поклонник.

Страх переполняет всех фанатов, но все же, пока надежда окончательно не угасла, большинство россиян продолжают верить в способность Кобзона в очередной раз оказаться сильнее смертельной болезни, наглядно продемонстрировав, что значит ценить жить.