Организатор фестиваля Stenograffia: Центр Омска оккупирован хипстерами

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Евгений Фатеев из Екатеринбурга, города, где восемь лет назад возникла идея масштабных мероприятий по продвижению уличного искусства, рассказал о переменах в мироощущениях жителей сибирских регионов.

В частности, организатор фестиваля Stenograffia написал на своей страничке в социальной сети, что центр Омска оккупирован хипстерами. По мнению Фатеева, это является положительной тенденцией, так как в провинциальных российских городах модные течения и веяния обычно появляются спустя долгое время. Куратор фестиваля рассказал о переменах, произошедших в сознании молодежи, родившейся уже в постсоветский период.

Несмотря на то, что окраины Омска, застроенные однотипными микрорайонами, «застряли» в историческом безвременье, центр города буквально бурлит креативом. Уличное искусство перестает быть маргинальным и завоевывает достойное место. Современные европейские тенденции получают право на легитимность. В скором времени Омск может стать настоящей культурной столицей Сибири, благодаря таланту молодых творцов и перелому в сознании населения.