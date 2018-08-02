Наталья Сергунина высказалась о проведении IV международного фестиваля искусств «Вдохновение»

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Заместитель градоначальника Москвы Наталья Сергунина поделилась комментарием о ходе четвертого по счету международного фестиваля искусств «Вдохновение», который принимает на своей площадке ВДНХ. Его за десять дней с момента начала заслуженно называют одним из самых ключевых культурных событий главного города РФ. Фестиваль взял старт 20 июля и будет завершен 5 августа. В программу мероприятия, которое в текущем году проходит под знаком театра, включено множество шоу, постановок, концертов и спектаклей.

Как сообщила госпожа Сергунина, гости и жители столицы проявляют повышенный интерес к фестивалю «Вдохновение». Только гала-шоу французского театра Générik Vapeur со светомузыкальным воздушным перформансом уже посмотрели свыше двухсот тысяч человек. До конца фестиваля запланировано еще много событий. В частности, французский театр Les Plasticiens Volants — «Воздушные художники» — приготовил шоу «Космическая одиссея».