Стала известна причина смерти актрисы Людмилы Глуховой

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У знаменитости был рак, но она скончалась из-за другого недуга.

Сегодня российскую общественность потрясло известие о скоропостижной смерти актрисы Людмилы Глуховой. Спустя время стала известна причина кончины знаменитости. Как сообщил прессе друг актрисы Виктор Столбовский, у её был рак, с которым она длительное время вела безуспешную борьбу, однако умерла она не из-за него. По его словам, у Глуховой случился инсульт. Столбковский также добавил, что за десять дней до смерти у неё родилась внучка.

Информацию о причине смерти подтвердили и коллеги Глуховой. Они сообщили, что у неё обострились проблемы с сердцем. Также на работе отметили, что в последнее время актриса была на больничном, но все ждали, что она вот-вот выздоровеет и вернётся.

Напомним, что известия о смерти Глуховой появились сегодня в полдень, 1 августа. Актриса ушла из жизни в Петербурге. Знаменитость была известна широкой публике благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Также она приобрела признание по работе в театре. В своё время Глухова стала лауреатом «Золотой маски».