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Ушла из жизни Людмила Глухова, являющаяся лауреатом «Золотой маски». Много лет она работала в Бурятии.

В Петербурге скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей». Ей было только 53 года.

Глухова прожила в Бурятии много лет. В Улан – Удэ начала карьеру актрисы. Местом её работы был театр – студия «Аз-арт».

В Петербурге актриса начала работать в 1992 году после окончания госакадемии театрального искусства.

«Золотую маску» Глухова получила за роль Хранительницы в «Песнях дождя». Эту постановку представил театр «ЧелоВЕК».

В последнее время она возглавляла культурно–досуговый центр «Красногвардейский».

Прощание назначено на 2 августа. Местом его проведения станет Большой зал крематория в Петербурге.

О причинах внезапной смерти ничего не сообщается. О том, что актриса ранее тяжело болела, информации тоже не было.

Как тут не вспомнить какую-то карму «Улиц разбитых фонарей». За последние шесть с небольшим месяцев из жизни ушли уже восемь снимавшихся в этом сериале артистов. При этом нельзя сказать, чтобы их возраст был преклонным.