«Союзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились по «Простоквашино»

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Писатель разрешил киностудии использовать оригинальные сценарии легендарного мультфильма и товарные знаки с изображениями героев. Цена вопроса не уточняется.

«Союзмультфильм» неоднократно пытался урегулировать с Успенским конфликт, возникший после выхода осовремененного «Простоквашино». В итоге, стороны нашли компромисс, а значит, современные реалии продолжат измываться над легендарным мультфильмом, иронизируют в Сети.

Примечательно, «Союзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились как по сценариям, так и по товарным знакам с героями «Простоквашино». Юрист писателя успел прокомментировать долгожданную сделку, подчеркнув полную удовлетворенность своей стороны.

Осовремененное «Возвращение в Простоквашино» вышло в начале апреля текущего года. Негативные отзывы преобладали над положительными, поэтому многие не верили в ремейк остальных мультфильмов. Однако в ««Союзмультфильме» думали иначе.