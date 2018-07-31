На аукционе самое дорогое чудо из дерева продали за 15 тыс. рублей

Сегодня, 05:45

На выходных завершился VI фестиваль народных мастеров России в поселке Лункино Клепиковского района.

На ежегодном фестивале 13 самых талантливых умельцев со всей России усердно трудились, чтобы подарить новые деревянные экспонаты для детского игрового комплекса «Мещерская сказка». На территории Мещеринского музея деревянного зодчества им. В.П. Грошева на просторной поляне среди болотистых лесов и знаменитых озер Мещеры гости фестиваля получили возможность поучаствовать в мастер-классах по плетению из лозы, гончарному делу, и иным русским ремеслам, впервые попробовали смастерить красивую поделок-сувенир под чутким надзором опытных наставников.

Впечатляющим представлением стал блиц-турнир участников, которые вооружились бензопилами, и превратили обычные огромные куски бревен в разнообразные привлекательные скульптуры.

Кульминацией мероприятия стал аукцион творческих работ участников, где в качестве 16 лотов были выставлены панно, ваза, деревянный кот, часы, и другие поделки.

Некоторые работы остались в музее на память, а другие будут украшать дома покупателей. На аукционе самое дорогое чудо из дерева - «Интерьер русской избы» из липы от мастера Евгения Широчкина из Рязани - продали за 15 тыс. рублей.