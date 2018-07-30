Названы дата и место прощания с актером Сергеем Шеховцовым

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Похоронят артиста у него на малой родине в Краснодарском крае.

Кинематографическое и культурное сообщество в целом сегодня погрузилось в траур в связи с внезапной смертью Сергея Шеховцова. Коллеги, друзья и поклонники соболезнуют данной утрате, а тем временем уже были названы дата и место прощания с актёром. На Facebook-странице театра «Современник», где он в последнее время служил, появилась запись, в которой говорится, что панихида пройдёт завтра, 31 июля в здании театра. Проститься с Сергеем Шеховцовым придёт близкие, друзья, коллеги. Здесь же отмечается, что похоронят артиста у него на малой родине в станице Спокойная в Отрадненском районе Краснодарского края. Как известно, Шеховцов умер внезапно от остановки сердца в Москве во время прогулки с собакой.

Ранее мы писали, что поклонники вспомнили лучшие роли актёра на телевидении, в кино и на сцене. Пользователи сети назвали наиболее запоминающиеся образы, которые воплотил жизнь Шеховцов. Как известно, он успел сняться в десятках художественных картин, благодаря чему полюбился широкому зрителю.