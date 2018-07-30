«Удивительной органики человек»: Коллега Шеховцова высказал соболезнования семье артиста

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Шеховцов обладал русской душой и был традиционным народным типом актёра, заявил Ветров.

Российскую общественность сегодня потрясла трагическая новость о внезапной смерти актёра Сергея Шеховцова. Коллеги, друзья и поклонники скорбят об этой потере и вспоминают о том, каким был знаменитый артист. Не смог остаться в стороне и Владислав Ветров. Он заявил, что Шеховцов был для него товарищем, которого он искренне любил.

Самого Шеховцова он называет не иначе, как «удивительной органики человек». Коллега отметил, что умерший был народным типом артиста, потому как обладал настоящей русской душой. Ветров высказал соболезнования семье Шеховцова, заявив, что общие слова не смогут передать ту трагедию, которую нужно «пережить в себе».

Ранее поклонники назвали лучшие роли Шеховцова. В сети пользователи вспомнили фильмы и сериалы, где лучше всего показал свой талант известный актёр.