Умер Сергей Шеховцов: Поклонники назвали лучшие роли талантливого актера

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Российские поклонники скорбят по талантливому актеру Сергею Шеховцову, который скончался 29 июля. В соцсетях интернет-пользователи стали вспоминать лучшие роли знаменитого актера.

Фильмография Сергея Шеховцова составляет более чем 120 киноработ, а также работы в известных спектаклях. Первым фильмом для актера стал «Щенок», который появился на экранах 1988 году. Далее последовали работы «Семейные тайны», «Чехов и Ко» и «Дом для богатых», где Сергей блестяще справился с ролью милиционера Гены. В 2000 году актер появился в сериале «Марш Турецкого», а в 2001 году сыграл роль Корнеева в «Дальнобойщиках».

Также поклонникам запомнились фильмы с участием Шеховцова, а именно: «Антикиллер», главная роль в картине «Под Полярной звездой», «Бумер», «Четвертое желание» и сериал «Солдаты-2». Стоит отметить, что ещё четыре фильма с участием актера находятся в производстве.