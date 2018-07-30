В Москве с Владимиром Войновичем простились аплодисментами

Сегодня, 15:53

Писателя, чьи давно написанные произведения остаются актуальными поныне, провожают сегодня в Центральном доме литераторов.

Гражданская панихида прошла с 11:00. Открытый гроб был установлен в Большом зале ЦДЛ, к нему подходили проститься сотни, а может, тысячи поклонников таланта писателя. По сложившейся традиции, с Владимиром Войновичем простились аплодисментами.

Войнович – автор знаменитой трилогии о солдате Иване Чонкине. Его пророческая антиутопия «Москва 2042» наряду с Оруэлловским романом «1984» является актуальным и на сегодняшний день описанием сущности тоталитаризма.

Блестящая сатира писателя оказала влияние на воспитание и формирование вкусов целого поколения. Творчество Владимира Войновича резко противоречило насаждавшемуся в СССР стилю «соцреализма».

Несгибаемого мужества человек известен своим открытым письмом генсеку Брежневу, где он говорит, что, несмотря на лишение его гражданства СССР, Войнович, как оптимист, уверен, что в скором будущем все незаконные указы Брежнева, в том числе и этот, будут отменены. Но оптимизма по поводу устранения дефицита бумаги в СССР нет, поэтому читателям придется сдавать в макулатуру по 20 кг книг генсека, чтобы получить талон на «Чонкина».

Владимир Войнович умер от сердечного приступа. Ему было 85 лет. Проститься с писателем пришли десятки известных медийных личностей. Владимир Войнович будет похоронен на Троекуровском кладбище.