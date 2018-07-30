«Вышел погулять с собакой и умер»: Не стало актера сериалов «Дальнобойщики» и «Солдаты»

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На 57-м году жизни скончался артист театра «Современник» Сергей Шеховцов. У звезды остановилось сердце во время прогулки с любимым питомцем.

«У нас большая потеря. Не стало актера Сергея Шеховцова. Он ушел легко. Вышел погулять с любимой собакой и умер», - заявили представители «Современника».

Звезде сериалов «Дальнобойщики», «Солдаты» и «Чужой среди своих» было 56 лет. Коллеги по «цеху» выступают со словами соболезнования в адрес родных и близких Шеховцова.

Помимо «Современника» и телесериалов, актер мастерски играл в МХТ имени Чехова и множественных фильмах, в частности, в «Антикиллере», «Выкрутасах» и «Ландыше серебристом».

Из-за харизматичной внешности Шеховцову частенько доставались роли серьезных, умных и ответственных людей. На экране и на сцене он успел побывать военным, следователем, участковым и важным директором. Фанаты неоднократно подмечали, сыгранные Сергеем роли все время наполнены простотой и, в то же время, загадочностью.