СМИ: Кобзона хотят отключить от аппарата жизнеобеспечения

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Иосиф Давыдович действительно в коме, и уже вряд ли выйдет из нее, а многочисленная армия родственников жаждет незамедлительно раздела имущества артиста, пишет пресса.

Пока Гелена Кобзон просит СМИ не издеваться над ее тяжело больным братом, издание «Русский Еврей» живет по своим законам, сообщая о безнадежном состоянии Иосифа Давыдовича. Народного артиста СССР хотят отключить от аппарата жизнеобеспечения, так как выбраться из комы он уже не сможет, сообщает пресса, ссылаясь на некого источника.

Досталось от СМИ и родственникам Кобзона. Если, по словам Гелены, близкие больного раком певца пребывают в обморочном состоянии от жутких новостей о здоровье Иосифа Давыдовича, то в «Русском Еврее» уверены, звездной родне уже не терпится начать процедуру деления солидного имущества.

Параллельно пресс-секретарь Кобзона рассказала о текущем состоянии своего начальника, а отечественные онкологи на примере Народного артиста СССР рассказали, как нужно противостоять смертельному недугу.