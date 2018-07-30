Онкологи: Кобзон показал правильный подход к борьбе с раком

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Иосиф Давыдович регулярно наведывается к врачам, ведет здоровый образ жизни и не унывает, оказывая достойное сопротивление смертельному недугу.

Уже пятый день о состоянии Кобзона нет благих новостей. Предполагается, народный артист СССР лежит в коме, дела его плохи. Рак предстательной железы хорошо поддается лечению, однако метастазы могли пойти в другие органы, считают российские онкологи. Как бы там ни было, Иосиф Давыдович 13 лет оказывает достойнейшее сопротивление смертельной болезни, что удается не каждому.

Стойким характером, регулярными походами к врачам и здоровым образом жизни Кобзон показал правильный подход к борьбе с раком. Общераспространенная рекомендация – делать комплексное обследование у специалистов раз в году. Россия – страна, в которой граждане по различным причинам, финансовым или из-за халатности, в большинстве своем не следят за здоровьем.

Онкологию победить можно, однако для этого ее необходимо своевременно выявить и начать незамедлительное лечение. Больше 15% россиян умирают от различных видов злокачественных опухолей, и практически все они узнали о наличии у себя смертельного недуга слишком поздно. Надеяться исключительно на свою избранность, мол, мне повезет, меня болезнь не тронет, слишком глупо и самонадеянно. Как и все в этой жизни, ситуацию со здоровьем нужно брать в свои руки, пока не поздно.