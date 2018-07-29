Вчера, 23:30

В честь дня рождения города порадовать местных жителей приехал всемирно известный клоун из Португалии Энано. Он рассказал о своих впечатлениях о России.

Как сообщают источники, недавно Тюмень увидела невероятные португальские «Сны улиц». Именно такое название имеет уличный фестиваль, приуроченный дню города Тюмени. Энано рассказал о месте и публике, с которой ему пришлось работать.

Оказалось, что клоун просто в восторге от россиянок и детей. Немного меньше ему понравилась кухня, поскольку жители России предпочитают мясные блюда, а португалец привык к рыбе. За места, в которых ему приходилось работать, клоун отзывался лестно, правда, сожалеет, что всего из-за работы и не увидел.

Энано рассказал, что стереотипы о грустных и пьющих россиянах после его приезда развеялись – он назвал их веселыми. Он говорит, что на родине у него принято считать жителей нашей страны любителями водки, но, приехав в Португалию, он пытается рассказать о том, что это неправда.

Также всемирный весельчак рассказал о своем секрете завлекания публики. Он считает, что его шоу такие же хаотичные, как и вся жизнь человека. Он признался, что четкого плана действий на выступлении у него нет, в основном это простая импровизация.

Энано поделился секретом: он иногда плачет во время выступлений, поскольку считает, что клоуны должны показывать эмоции, а не только смеяться. Хотя, по признанию самого весельчака, в России с ним подобное еще не случалось.

В целом фестиваль порадовал горожан, которые даже и не надеялись получить в подарок такой праздник души. Жители Тюмени рады, что им удалось увидеть не только смешные перформансы, но и более глубокие спектакли. Это для горожан стало возможностью отдохнуть от городской суеты и бытовых дел.