Эвелина Бледанс обвинила Gazgolder и Booking Machine в оскорблении больных детей

Сегодня, 00:30

На днях один из новых участников лэйбла Booking Machine выпустил скандальный клип.

Рэпер Loqiemean выпустил клип на песню «Быть дауном» чем вызвал бурю негодования в свой адрес и адрес тех, кто был причастен к клипу. Видео приурочено к 20-летию культового кино-творения режиссеров братьев Коэн «Большой Лебовски».

Видеоклип полон пошлости и ненормативной лексики. За сутки скандальное творение рэперов посмотрело более полумиллиона человек. Одна из главных ролей в клипе принадлежит совладельцу лэйбла Gazgolder Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста.

Клип так же увидели в благотворительном фонде, который направлен на помощь «солнечным» детям «Синдром любви», основанный Эвелиной Бледанс. Руководство фонда очень возмутило содержание клипа, в своем аккаунте в социальной сети Facebook от лица руководства было опубликовано сообщение полное негодования, адресованное рэп исполнителям. А именно Loqiemean, Oxxxymiron и Басте. Их обвинили в оскорблении больных детей.

По мнению тех, кто представляет благотворительный фонд, привлекать особенных детей в съемках клипа было плохой идеей. Не стоит забывать про моральные устои ради просмотров и оригинальности.

Ответа от рэперов, которым было посвящено обращение, пока не поступало