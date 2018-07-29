Школа хореографии и ИЗО появится на юго-западе Москвы

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Учреждение для развития творческих навыков для маленьких учеников построят в Ломоносовском районе.

Глава Москвы Сергей Собянин в своем Twitter анонсировал программу строительства новой школы на юго-западе столицы в Ломоносовском районе. К 2020 году здесь появится школа хореографии и ИЗО. Она будет рассчитана как на детей школьного возраста, так и для совсем маленьких учеников. Первый уровень здания планируется оборудовать для занятий скульптурой и развития навыков изобразительного искусства. Второй этаж будет отведен под актовый зал, а на третьем оборудуют зал для занятий танцами. Посещать новую школу для обучения и совершенствования мастерству, изучению культуры и искусства смогут все желающие.