СМИ рассказали о смерти одного из главных персонажей финального сезона «Игры престолов»

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Пока поклонники культового сериала «Игра престолов» с нетерпением ожидают старта нового завершающего сезона, СМИ не перестают писать догадки о сюжетной линии каждого из героев картины. Недавно стали распространятся слухи о смерти одного из основных персонажей.

Поклонники сериала в соцсети Reddit выразили новую теорию о том, кто из главных персонажей погибнет в финальном сезоне. Сообщается, что Ария Старк может убить Серсею Ланнистер, замаскировавшись под брата блондинки Джейме Ланнистера. Фанаты «Игры престолов» утверждают, что именно Ария Старк, роль которой сыграла Мейси Уильямс, стала одним из самых опасных персонажей в сериале.

Кроме того, по мнению поклонников «Игры престолов», железный трон займет младшая из Старков и таким образом обойдет сводного брата Джона Сноу и «матерь драконов» Дейенерис Таргариен.