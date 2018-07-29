Скандальный украинский пранкер Вольнов объяснил, почему украинцы «изгаляются над Кобзоном»

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Каждое поражение и потеря России будет сопровождаться овациями со стороны Украины, считает блогер.

Скандальный украинский пранкер Евгений Вольнов в недавнем выпуске шоу «Хроники Мордора» на YouTube рассмотрел ситуацию с Кобзоном. Евгений Вольнов объяснил, почему украинцы «изгаляются над госпитализированным Кобзоном» и относятся к нему негативно.

Евгений Вольнов рассказал, что когда больной российский артист изгалялся над украинцами и поддерживал войну в Донецке и Луганске, то никакого резонанса это не вызвало. Когда же Кобзон стал болеть, то он получил ответный удар от целого ряда украинских блогеров и обычных пользователей Сети. Однако негативная реакция на Кобзона почему-то сразу же вызвала недовольство российской стороны.

Скандальный украинский блогер считает, что каждое поражение и каждая потеря России будет сопровождаться овациями со стороны Украины, и это будет продолжаться сотни лет.