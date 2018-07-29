Поклонники с ужасом ждут вестей о Кобзоне, экстрасенсы отмалчиваются

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Страшный диагноз, поставленный певцу и его состояние, заставляет миллионы россиян и земляков Иосифа Давыдовича на Украине, молиться за его выздоровление. Люди даже предпринимают попытки обращаться с вопросами к предсказателям и магам.

Многочисленные поклонники с ужасом ждут вестей о Кобзоне, при этом вспоминая, что патриарх отечественной эстрады неоднократно преодолевал самые невероятные трудности. В то же время, экстрасенсы, которым приходит множество взволнованных вопросов, пока отмалчиваются. Казалось бы, совсем недавно, певец с блеском провел свой традиционный юбилейный концерт. Однако мало кто догадывался, что смертельный недуг, подтачивает организм артиста уже долгие годы. Только мужество Иосифа Давыдовича, позволяло ему продолжать активную творческую и общественную деятельность.

Если говорить о кумирах в сфере культуры, то, далеко не всегда их личная жизнь могла являться примером для восхищения и подражания. Кобзон же, начиная с конца 50-х годов прошлого столетия, сделал невероятно много для защиты и становления молодых талантов, которые впадали в идеологическую немилость. Если уж говорить о карме Кобзона, то она чиста и незапятнанна, что дает надежду на выздоровление.