Тюменец выиграл в Крыму 500 000 рублей на мастер-классы и фестиваль ратного дела

Сегодня, 11:04

Проект «Ермаковы игры» направлен на развитие состязательной и игровой культуры, традиционного воинского искусства этнических групп казаков в России.

В Крыму с 16 июля по 31 августа стартовал ежегодный всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида». Проект собирает всю творческую и интересную молодежь России из 85 регионов страны - работающих в культурной сфере и преподавателей творческих дисциплин, позволяя им сформировать профессиональные группы, дает участникам место и идеи, чтобы самореализоваться и показать себя, поддерживает желание оберегать культурное наследие, и создаёт интересные традиции. 22 июля завершилась первая народная смена проекта - «Вместе», посвященная многонациональному этносу. Она собрала 450 участников, которые в 8 творческих школах занимались подготовкой к концерту «Народы России».

От Тюменской области были представлены пять молодых культурных деятелей. Тюменец Николай Мельников подготовил достойный творческий проект «Ермаковы игры», который выиграл гранд на 500 000 рублей. Эти деньги победитель со своей командой затратит на мастер-классы, состязания и фестиваль ратного дела.

С 24 по 30 июля на форуме началась вторая «Стрит-арт смена», которая собирает молодых и амбициозных архитекторов, урбанистов, уличных художников, скульпторов, фотохудожников и дизайнеров. Всего бесплатный образовательный форум «Таврида» включает шесть смен, которые в этом году соберут порядка 3 000 участников от 18 до 30 лет.