На 59-м году жизни руководитель эстрадного оркестра Данс-ленд скончался 28 июля.
В Instagram Айгуль Мильштейн и Олександр Олешко опубликовали слова благодарности умершему. Вчера, 28 июля, умер самый популярный трубач венского бала Семен Мильштейн. Печальная новость появилась в социальной сети на странице Айгуль Мильштейн.
Александр Олешко также отреагировал на смерть музыканта.
Родился Мильштейн в 1960 году в Бельцах. За свою молодость и юность освоил игру на трубе, учился в музыкальной школе. В 1983 стал на профессиональный путь. С был Концертмейстером Отдельного показательного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С 2005 года назначен на должность руководителя и дирижёра джаз-оркестра «Данс-Ленд».
Признан одним из самых популярных на Венском Балу артистов. Поклонники артиста любили его необычную манеру исполнения, и неоднократно отмечали, что Мильштейн был единственным в России трубачом высокого уровня. Дату и место прощания с артистом пока не озвучили.