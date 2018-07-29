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На 59-м году жизни руководитель эстрадного оркестра Данс-ленд скончался 28 июля.

В Instagram Айгуль Мильштейн и Олександр Олешко опубликовали слова благодарности умершему. Вчера, 28 июля, умер самый популярный трубач венского бала Семен Мильштейн. Печальная новость появилась в социальной сети на странице Айгуль Мильштейн.

«Спасибо тебе огромное за все.... Я не забуду тебя никогда.... Вечная память... Прощай...», - написала актриса.

Александр Олешко также отреагировал на смерть музыканта.

«Прекрасный музыкант!!!! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра «Дэнс-лэнд»...... Мы все знали как мужественно он борется со своей болезнью....», - написал пародист, актер Олешко.

Родился Мильштейн в 1960 году в Бельцах. За свою молодость и юность освоил игру на трубе, учился в музыкальной школе. В 1983 стал на профессиональный путь. С был Концертмейстером Отдельного показательного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С 2005 года назначен на должность руководителя и дирижёра джаз-оркестра «Данс-Ленд».

Признан одним из самых популярных на Венском Балу артистов. Поклонники артиста любили его необычную манеру исполнения, и неоднократно отмечали, что Мильштейн был единственным в России трубачом высокого уровня. Дату и место прощания с артистом пока не озвучили.