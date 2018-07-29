Мильштейн: Войнович предсказал путешествие Путина в космос

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Его называли провидцем и предсказателем мировых глобальных процессов. Действительно, внезапно ушедший писатель, по своей прозорливости может стоять в одном ряду с классиком антиутопии Джорджем Оруэллом.

Илья Мильштейн в своем эссе, которое заменило некролог, посетовал, что внезапно умерший писатель Владимир Войнович, так и не успел увидеть плоды своего предвидения, а ведь он предсказал путешествие Путина в космос.

По мнению автора знаменитой песни «Четырнадцать минут до старта», российский президент, «возрождающий диктатуру» в стране, должен был после полетов на истребителе, сесть в ракету и отправиться в бессрочное космическое путешествие. Мильштейн пишет, что лично встречался с Войновичем и брал у него интервью, каждый раз испытывая трепет перед провидческими способностями поэта и писателя. Владимир Николаевич уже перед самой смертью предупредил, что смерть заключенного Сенцова станет «спусковым крючком» для смены режима в России. Убедиться в своем пророчестве Войнович уже не сможет.

Мильштейн настаивает, что судьбоносное для Войновича произведение «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» не было кощунственным надругательством над памятью советских воинов, а несло в себе сатирическое переосмысление тоталитарной системы, которая перемалывала миллионы судеб.

Нужно заметить, что Войнович совсем не стеснялся в эпитетах, когда публично говорил о Путине, однако спокойно и комфортно проживал в Подмосковье и к нему не приезжал ночью черный воронок с «капитаном Милягой». Отдавая дань памяти ушедшему из жизни литератору, Мильштейн предположил, что после распада СССР только Войнович был способен помирить «вермонтский обком с московским».