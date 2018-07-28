Геннадий Зюганов пожелал Кобзону скорейшего выздоровления

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Лидер КПРФ уверен, что Иосиф Давыдович сильный человек и все преодолеет.

Геннадий Зюганов пожелал народному артисту СССР Иосифу Кобзону здоровья и выразил надежду, что его состояние скоро наладится: «Я бы хотел пожелать Иосифу Давыдовичу скорее выздоравливать. Это талантливый, очень умный, мужественный, сильный и патриотически настроенный человек. Он активный помощник, мы гала-концерт вместе делаем. Но то, что Иосиф Давыдович сумеет преодолеть любые трудности, я в этом уверен. Дай бог ему здоровья», — сказал Геннадий Зюганов.

Супруга Иосифа Кобзона сообщила, что Валентина Терешкова в минувшую пятницу навестила Иосифа Кобзона в больнице и также надеется на его быстрое восстановление. Также она рассказала, что они даже вместе пели. По ее словам, она также пыталась подпевать, а ее муж подсказывал им слова, так как они их немного забывали. Нелли Кобзон поражена тем, сколько людей беспокоятся о здоровье ее мужа и просит не прекращать желать скорейшего выздоровления Кобзону, ведь это его только подбадривает.