Источник: Кобзон находится в коме

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В ночь на 28 июля стало известно, что советскому певцу и депутату Иосифу Кобзону резко стало плохо. Он пребывает в чрезвычайно тяжелом состоянии.

С 20 июля Иосиф Кобзон находится в реанимации. Он не может сам дышать, поэтому медиками было принято решение подключить его к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сегодня столичные источники сообщили о том, что Кобзон с сегодняшней ночи находится в коме. Известно, что на данный момент он находится в одной из московских клиник.

Борьба за жизнь певца идет уже достаточно давно, с того момента, как ему диагностировали рак предстательной железы. Кобзон проходил лечение и в иностранных, и в столичных лучших клиниках, но болезнь все время отступала ненадолго.

80-летний депутат ГД РФ борется с недугом как может и его страсть к жизни невозможно не заметить. Поклонники певца СССР и рядовые граждане страны переживают за любимого артиста и хотят, чтобы тот наконец-то за 14 лет впервые смог нормально начать жить.

Но нашлись и хейтеры, которые шутят по поводу выступлений Кобзона перед усопшими лидерами самопровозглашенных республик Гиви и Мотороллой, а также с коллегой Михаилом Задорновым.