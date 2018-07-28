«Отверженный властью»: Умер писатель Владимир Войнович

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Сердечный приступ лишил Светлану Колесниченко смысла жизни и едва не погубил ее, сообщает источник.

Сегодня ночью умер писатель Владимир Войнович. Он был известен своим читателям широким разнообразием творений на разные темы. Аналитики подмечают, что он в своих работах всегда поднимал важные социальные темы и предлагал варианты их решения. Рожденный в Душанбе (1932 год), Владимир стал одним из главных российских писателей, которых узнали тысячи читателей. Отверженный властью писатель пережил немало упреков и гонений. Ощущение справедливости не давало ему покориться коммунистической власти. Войнович практиковал правозащитную и диссидентскую деятельность, которая стала его билетом в изгнание и продолжительную разлуку с родными и друзьями. За свою жизнь он был не только гоним, но и признан.

Лауреат Государственной премии РФ, почетный член Российской академии художеств Владимир Войнович известен как автор таких воспроизведений, как «Степень доверия», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Кот домашний средней пушистости», «Монументальная пропаганда». О смерти Войновича сообщили два человека: Виктор Шендерович и Виктор Давыдов.

По предварительным данным, отверженный советской властью и после реабилитированный 85-летний Войнович умер от сердечного приступа, а прощание с ним вероятнее всего, состоится 30 июля. Супруга Войновича тяжело переживает утрату мужа. Светлану Колесниченко поддерживают коллеги и друзья умершего Владимира, но ее состояние остается эмоционально нестабильным. Об этом рассказал анонимный источник.