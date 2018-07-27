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Сейчас артист находится в Крыму на отдыхе вместе с любимой супругой. С опровержением он выступил самостоятельно, обвинив в «утке» своих «доброжелателей».

Илья Резник опровергает свою госпитализацию, находясь на отдыхе в Крыму. Считанные часы назад в СМИ появилась информация о том, что знаменитый поэт был экстренно доставлен в больницу вслед за Иосифом Кобзоном. По словам Ильи Резника, «доброжелатели» запустили в Сеть «утку» о его госпитализации, но с его состоянием здоровья все прекрасно.

Артисты часто становятся жертвами информации, и порой сами журналисты, в наживе за читаемостью, способны сочинить байки, от которых у знаменитостей наступает полный шок. Нередко скандальные заявления могут закончиться в зале суда, где выигрывает человек, которого действительно оклеветали. Некоторые звезды превратили эти тяжбы в способ привлечь внимание публики, чтобы их не забывали, и готовы судиться по любому поводу, даже по правде.