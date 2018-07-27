В РФ скончался ещё один журналист: Умер Виталий Шенталинский

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Его высоко ценили Солженицын и Евтушенко. Считается, что он открыл литературные архивы КГБ

Виталий Шенталинский умер в возрасте 78 лет. В РФ скончался ещё один журналист, работавший в комиссии, раскрывавшей творческое наследие писателей, попавших под репрессии. Считается, что без него к читателю не смогли бы попасть многие произведения репрессированных писателей.

Местом, где родился Шенталинский, является Кемерово. Он начинал работать в качестве редактора на радио и телевидении. Потом был спецкором в «Вокруг света» и вёл свою рубрику в «Огоньке». Благодаря ему из архивов КГБ были извлечены ранее неизвестные и «похороненные» произведения очень известных писателей. Это такие, как Анна Ахматова, Марина Цветаева, Максим Горький, Михаил Булгаков и другие.

Детство журналиста прошло в Татарстане. Там с 2013 года ежегодно организовывают фестиваль «Шенталинские чтения».

Однако сам Солженицын в конце своей жизни признал, что в основе его «Гулагов» лежала не вполне проверенная информация, которая нанесла большой вред его стране.

Помимо того, повесть Солженицына об одном дне Ивана Денисовича (это сталинский ГУЛАГ) раскритиковал Варлам Шаламов, написавший «Колымские рассказы».

Он назвал подобное «произведение» «соплями человека, отбывшего тёплый срок в тёплом месте и не знающим ничего». Каких характеристик удостоились произведения, добытые Шенталинским, не известно.