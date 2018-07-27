«Нет никакой реанимации»: Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии артиста

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Певец и депутат ГД РФ попал в больницу на плановое лечение, никакой критичности нет, прокомментировала слухи о резком ухудшении здоровья Иосифа Давыдовича его представитель Варвара Виноградова.

«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации. Ничего нового, не волнуйтесь», - рассказала о самочувствии Кобзона его пресс-секретарь.

В 2005 году певец России заболел раком и перенес несколько операций с курсами химиотерапии. С тех пор каждое попадание народного артиста в больницу пресса связывает с ухудшившимся здоровьем.

Утром 27 июля ряд авторитетных СМИ написали, что состояние депутата Госдумы «стабильно тяжелое». Шокированные фанаты отчаялись и практически перестали верить в выздоровление кумира. Однако Нелли Кобзон, супруга Иосифа Давыдовича, вовремя пресекла панику, первой заявив о плановом лечении 80-летней звезды.

Необходимость поправить здоровье стала поводом для массовых «черных» шуток интернет-троллей. Припоминая концерты Кобзона в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, недоброжелатели подшучивают, будто вскоре артист выступит перед покойными Гиви, Мотороллой и прочими экс-лидерами ополченцев. Не постеснялись некоторые юзеры предсказать депутату ГД России скорую встречу с Михаилом Задорновым.