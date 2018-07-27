«Стабильно тяжёлое»: СМИ о состоянии Кобзона

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80-летний певец борется с раком уже 13 лет. Пока он выходил из этой схватки победителем.

Информация о том, что у Кобзона состояние уже критическое, не подтвердилась. В то же время СМИ сообщают, что оно «стабильно тяжёлое».

Иосиф Давыдович срочно госпитализирован. Что стало причиной этому – пока не сообщается. Известно лишь, что он в тяжёлом состоянии. За месяц до этого он проходил плановое обследование у московских медиков.

Ничего особо серьёзного те не выявили. Что стало причиной столь резкого ухудшения здоровья Кобзона, пока не понятно.

Иосиф Кобзон из предвоенных детей. Он испытал на себе лихолетье войны. С детства он узнал цену взаимовыручки и что такое предательство.

Глядя на его выступления на сцене и в Госдуме, трудно предположить, что депутату уже столько лет и у него смертельная болезнь. Кобзон из тех, кто не боится и борется до конца.

Он не побоялся съездить в свой родной Донбасс, когда там звучали взрывы. Он дал концерт для жителей и ополченцев.

Супруга Кобзона сообщает, что для излишнего беспокойства повода нет. В то же время ряд других источников информируют, что певцу и депутату всё хуже и хуже.

Все, кто знакомы с Иосифом Давыдовичем, описывают его как мужественного человека. Они надеются, что он и в этот раз выйдет победителем.