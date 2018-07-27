Легендарный ансамбль «Золотое кольцо» выступит в парке «Фили»

Сегодня, 15:01

Легендарный отечественный ансамбль Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» выступит в качестве специального гостя концерта «Играй, гармонь!», который пройдет в грядущую субботу. Мероприятие состоится под эгидой программы столичного Правительства «Московское долголетие» на главной сцене парка «Фили». Ведущей концерта выступит российская журналистка, телеведущая, преподаватель МИТРО Ирина Сашина.

Концерт планируют открыть выступлением Заслуженной артистки России Светланы Бочковой, которая известна своим проникновенным исполнением и темпераментом. Ее сменит на сцене харизматичная певица Ольга Ланчава, которая намерена представить слушателям концерта хиты, которые были написаны совместно с известным продюсером и автором песен Светланой Кононовой — «Заблудилось лето», «Славься Русь», «Заходи на огонек».

Далее перед аудиторией концерта будут выступать музыканты-виртуозы. Это единственный человек в мире, который скатился с горы на лыжах, виртуозно играя при этом на балалайке, — Роман Бузылев. Затем на сцену выйдут лауреат конкурсов русской песни, гитарист Алексей Егоров, баянист-виртуоз Алексей Поваров, скрипач Дмитрий Еремеев. Песенная часть программы продолжится выступлением фолк-коллектива «Звонкая песня», а затем зрительская аудитория мероприятия сможет насладиться яркими номерами ансамбля «Золотое кольцо».