«Пневмонию уже вылечить не могут»: После смерти Исакова россияне пришли в ярость от медицины

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Трагедия, по мнению пользователей, стала следствием безответственной политики Минздрава РФ.

Смерть актёра Александра Исакова вскрыла проблемы отечественной медицины, считают россияне, комментирующие трагическое известие в соцсетях. По официальной версии, знаменитость скончался в возрасте 39 лет от осложнений после пневмонии. В этой связи пользователи просто таки пришли в ярость от медицины, возмущаясь тем, что российские врачи уже не могут вылечить даже пневмонию.

В сети люди требуют вернуть «совковую медицину» вместо нынешней «высококлассной помощи», оказываемой «жертвами ЕГЭ». После смерти актёра пользователи обрушились с критикой в адрес профильного ведомства. «На фоне ВИЧ, думаю. Государство, Минздрав, ау!», - возмущаются пользователи.

Также многие на этой волне вспомнили о недофинансировании отрасли и астрономических тратах на армию и, в частности, на военную операцию в Сирии. Пользователи подсчитали, что те 2,4-4 млн долларов в сутки, что тратятся на защиту правительства Башара Асада, можно было направить на внутренние проблемы, в том числе развитие медицины.