Собянин: «Союзмультфильм» получит преференции для создания технопарка

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Это касается «Дома российской анимации». Решение распространено официальным сайтом правительства Москвы.

Собянин сообщил, «Союзмультфильм» получит преференции для создания собственного технопарка. Такое решение было принято президиумом правительства Москвы.

Власти столицы решили вернуть своё внимание к отечественной мультипликации. То, что проект получит приоритетный инвестиционный статус, снизит его региональные налоги до 25%. Это откроет возможности для того, чтобы «Союзмультфильм» развивал свои возможности, модернизируя производственные площади.

Собянин сказал, итогом этого должно стать, что «Союзмультфильм» станет производить за год не менее 200 минут собственных мультфильмов.

Ранее «Союзмультфильм» уже получал субсидию, выделенную ему правительством Москвы. Она равнялась 213 млн рублей. Это позволит студии открытие доступа к пользованию передовыми технологиями.

Владимир Путин поддержал инициативу. Получено его указание правительству проработать вопрос того, чтобы «Союзмультфильм» стал технопарком и получил необходимое для этого финансирование. «Простоквашино» - forever.