Дочка Хворостовского написала ушедшему из жизни папе

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На днях 11-летняя Нина опубликовала в личном блоге пост, который девочка посвятила своему покойному отцу.

Под фотографией, которую разместила маленькая дочь оперного певца, Дмитрия Хворостовского, она написала свое обращение к папе, которого больше нет.

Дмитрий очень рано ушел из жизни. Неизлечимая болезнь оборвала его жизнь. Певцу было всего 55 лет.

Малышка никак не может смириться с тем, что ее любимого папы никогда больше не будет рядом. Она очень скучает по нему. Нина любила отца так, как только может любить дочь. Он был для нее самым близким другом.

Во втором браке Дмитрия с супругой Флоранс у пары родились двое детишек: в 2003 году появился сын Максим, а в 2007 пара стала родителями во второй раз и у них родилась дочка Нина. От первого брака у оперного певца тоже есть дети. В 1996 у Дмитрия родились близнецы Александра и Данила. Также Хворостовским была удочерена дочь его первой жены Мария.