В Нигерии киноиндустрия разрушается из-за пиратов

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Нолливуд являлся источником дохода для более, чем миллиона жителей Нигерии. Однако постепенно киноиндустрия страны приходит в упадок.

Жители Нигерии зарабатывали, в основном, благодаря сельскому хозяйству, туризму и кино. Теперь те, кто выбрал последнее, вынуждены вести поиски подработки, поскольку достаточно развитая отрасль уже не даёт того, что раньше. Это подтверждает и популярная местная актриса Лис Анджорин.

Знаменитость жалуется – сейчас труды артистов в Нигерии слабо ценятся. Основных причин разрушения Нолливуда, по мнению Лис Анджорин, две. Первая – это пираты, из которых лицензионное кино терпит огромные убытки. Вторая – слабые инвестиции. Стоит отметить, что сама Лис Анджорин всё-таки не является символом идеальной актрисы в Нигерии. Ей приписывают сомнительные связи с рядом местных политиков.