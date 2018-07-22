Сегодня, 15:58

Принять участие в мероприятии могут все желающие москвичи, а также жители других регионов Российской Федерации.

Конкурс фотографии «Планета Москва» собрал профессионалов своего дела со всей России. Последний день заявок для желающих принять участие сегодня, 22 июля. Андрес для регистрации dgp.mos@yandex.ru. О предстоящем конкурсе, проводимом в Москве, рассказал глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Сегодня завершается прием заявок на участие в мероприятии. Все работы фотографы должны сдать до 1 августа. После жюри конкурса начнут оценивать конкурсантов и по итогам определять победителя. В 2018 году конкурс включает в себя такие номинации: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Акцент на одном здании, интерьере, либо экстерьере, элементах фасадов и внутреннего убранства», «Акцент на людях», «Отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек», «Динамика мегаполиса», «Пейзаж» и «Архитектура». 22 июля завершается прием заявок на фотоконкурс «Планета Москва», время для подачи заявления еще есть. Талантливые фотографы торопитесь.