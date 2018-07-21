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Именно непростая политическая обстановка вынуждает украинского артиста Андрея Данилко отказаться от популярного образа проводницы Верки Сердючки.

По мнению Данилко, на его концертах чувствуется напряженность, которую он связывает с сегодняшними проблемами во взаимоотношениях России и Украины. Публика во многих сценах усматривает подвох, ее перестали расслаблять и развлекать многие сценические сюжеты. Даже национальные костюмы героев накаляют обстановку в зале. Концертные номера рассматриваются зрителями под призмой допустимого.

«Мы на сцене дурачимся, а зрители думают: это бандеровцы? А чего они в национальных костюмах?» сокрушается актер. «Мы вообще не вписываемся в привычные рамки артистов»,- рассказал он в одном из интервью.

Политика стала причиной ухода Верки Сердючки с большой сцены. В знакомом образе Верки ему стало трудно работать. Его героиня будет показываться на публике только «локально», вынужден признать Данилко.

В будущем году коллектив Верки Сердючки совершит большой прощальный тур. Он и завершит сольные концерты группы. Вся актерская группа благодарна простым людям, которые любят их творчество, несмотря ни на какие перипетии. Прощальный тур они всем составом посвятят любимому и любящему зрителю.