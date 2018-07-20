Фанаты вспомнили о нелепых переводах Гарри Поттера

Сегодня, 19:38

Умершая периводчица Мария Спивак стала знаменитой в кругах фанатов мальчика-волшебника после ряда не совсем удачных переводов.

Сегодня, 20 июля, в Москве на 27-м году жизни умерла Мария Спивак, которая получила известность благодаря переводам книг романов Джоан Роулинг. Ей принадлежат работы над частями про орден Феникса и Принца-полукровку.

Сейчас же в социальных сетях в день смерти переводчицы фанаты вспомнили о Гарри Поттере в её нелепых интерпретациях. Говоря о забавных переводах Марии Спивак фанаты чаще всего вспоминают, как она перевела имя Дамблдора, как «Думбльдор», имя Снейп – Злодеус Злей. Многие также полюбили переводы Спивак и за «Психуна».

Как бы то ни было, фанаты Гарри Поттера выразили благодарность Марии Спивак за её огромную работу и за возможность насладиться книгами о мальчике-волшебнике, даже несмотря на её, местами, не совсем удачные переводы.