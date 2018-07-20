«Спасибо за Гарри Поттера!»: Скончалась переводчик Мария Спивак

Сегодня, 18:27

Ей было всего 56 лет, причины кончины пока неизвестны. Женщина находилась в Москве.

Сегодня, 20 июля, скончалась переводчик и писатель Мария Спивак. Соответствующая информация появилась в Facebook на странице подруги усопшей Аллы Штейман, которая является директором издательства «Фантом Пресс». Поклонники готовы сказать ей спасибо за Гарри Поттера, ведь именно она смогла прекрасно перевести волшебные романы Джоан Роулинг. Сама Спивак за свою жизнь написала два романа «Год черной Луны» и на английском языке «A World Elsewhere» («Мир в другом месте»).

С конца 2002 года Мария Спивак начала публиковать перевод «Гарри Поттера» под псевдонимом Эм. Ей принадлежат работы над частями про Орден Феникса и Принца-полукровку.