«Умерла на руках у сына»: Стали известны подробности смерти первой жены Высоцкого

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Артистка никогда не была одной, поэтому в момент смерти её окружили родные и близкие.

Недавно в Сети появилась информация, на 82-м году жизни умерла народная артистка России Иза Высоцкая. Сейчас стали известны подробности смерти экс-супруги артиста.

Говоря о смерти первой жены Высоцкого её коллеги заявляют, что она никогда не была одинокой. Сын Глеб Высоцкий, даже несмотря на переезд в Екатеринбург, всегда общался с матерью. Он звонил ей почти каждый день.

В Нижнем Тагиле у Изы Высоцкой был племянник, которого она воспитывала. Затворницей женщина никогда не была.

Нелли Саловская, подруга умершей, рассказала, что актриса Иза Высоцкая скончалась 20 июля в 05:30 по московскому времени. Вокруг неё в момент смерти были родные, близкие и друзья. К умирающей матери приехал попрощаться и сын Кирилл с супругой Ольгой, а также племянник Изы Высоцкой. Умерла же артистка прямо на руках у сына.

Первая супруга Высоцкого хотела, чтобы её кремировали. Урну с прахом её сын отвезёт в Екатеринбург. Фанаты могут попрощаться с Изой Высоцкой 22 июля в 13:30.

Владимир Высоцкий познакомился с Изой в 1957 году. В 1960 году у них состоялась свадьба, но брак распался уже через 5 лет.