«Верили, что она выдержит»: Коллеги не могут смириться со смертью Изы Высоцкой

Сегодня, 13:05

Знакомые вспоминают её, как великолепную и блестящую актрису, которую нельзя было не любить.

Общественность до сих пор не может прийти в себя после известия о кончине первой жены Владимира Высоцкого. Смириться со смертью Изы Высоцкой не могут и коллеги, которые долгие годы знали её как доброго и отзывчивого человека, к тому же профессионала своего дела. Актриса выходила на сцену, будучи уже в преклонном возрасте, желая запомниться зрителям в работе.

Внезапную смерть Высоцкой прокомментировал её знакомый и коллега, актёр, автор и исполнитель песен Евгений Кравкль. На своей странице «Вконтакте» он сообщил, что Иза Константиновна бы ла другом для него и его близких.

«Недавно созванивались... болела, но мы верили, что она, как всегда, стойко выдержит... Вечная память. Всегда будем её помнить...Великолепная, блестящая актриса, человек тонкой, отзывчивой души. Её нельзя было не любить. В неё не мог не влюбиться и Владимир Семёнович...», - написал Кравкль.