«Призрак забрал на небеса»: Умерла любимая супруга Высоцкого

Сегодня, 09:58

Известный бард после смерти не смог смириться с расставанием.

На Урале умерла первая и любимая супруга Владимира Высоцкого. Иза Высоцкая служила в Нижнетагильском драматическом театре, где играла ведущие роли. Актриса умерла на 82-году жизни. Сама она хотела, чтобы её запомнили живой на сцене, потому до последнего выступала перед зрителями. При этом коллеги отмечают, что Высоцкая практически не жаловалась на плохое самочувствие, потому новость о её кончине стала для всех настоящим шоком.

Вместе с тем многие считают, что на небеса её забрал призрак Высоцкого, который так и не смог смириться с расставанием. Пара поженилась в далёком 1960 году и прожила вместе лишь два года, однако известный бард никогда не забывал о любимой жене.

Ранее мы писали, что призрак Высоцкого затащил на тот свет Людмилу Гурченко. Актрису в последние годы жизни терзали потусторонние силы. Известный бард не мог обойтись без неё даже после смерти.