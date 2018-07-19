Художник изобразил настоящий Ковчег Апокалипсиса

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Потрясающий корабль-призрак Левиафан представил Джейсон Стиева, потративший на гениальную работу 14 месяцев.

20 лет назад художник увлекся конструированием моделей. Общепризнанной лучшей работой Стиева стал настоящий Ковчег Апокалипсиса. Джейсон изобразил скелетов на борту потрясающего корабля-призрака Левиафан, потратив на требующую стальных нервов работу более года.

Художник позволил ценителям искусства пофантазировать на тему чудищ, от которых экипаж Ковчега Апокалипсиса отчаянно отстреливается.

Не меньшей популярность пользуется сборка Стиева, посвященная легендарной киносаге «Звездные войны». Данную работу Джейсон назвал «готической данью уважения» к фильму.