Жириновский предложил вернуть Парфёнова на НТВ

Сегодня, 13:04

Политик считает, что опытный журналист учёл «ошибки молодости».

Владимир Жириновский поздравил с 25-летием телеканал НТВ. Лидер ЛДПР вспомнил, что в 1990-е он отождествлялся многими с новым, свежим телевидением, но после ухода ряда журналистов потерял былую важность. Политик выступил с призывом пригласить на канал Евгения Киселёва, который был одним из его «вдохновителей». Также Жириновский предложил вернуть на НТВ Леонида Парфенова, вместе со Светланой Сорокиной и Павлом Лобковым. Они, по его словам, жгли на заре развития российского телевидения и могут вернуть каналу былую славу. Как заявил лидер ЛДПР, журналисты уже давно учли «ошибки молодости». С ними НТВ сможет быть ярким и острым, как ранее, но при этом не привлекать негативного внимания, как это происходит сейчас.

Напомним, что журналист и ведущий Леонид Парфенов прекратил сотрудничество с НТВ в 2004 году. По слухам, его увольнение было требованием администрации президента Владимира Путина. Причиной послужил сюжет снятый с участием вдовы одного из лидеров чеченских боевиков. Спецслужбы запрещали его к показу, однако Парфенов всё равно собирался выпустить его в эфир.