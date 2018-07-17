«Квартет И» боится ехать в Крым

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Популярный театральный коллектив «Квартет И» заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет выступать в Крыму.

Об этом прямо заявил один из основателей коллектива Ростаслав Хаит в своем интервью для СМИ. Такое решение российские артисты приняли из-за опасения не попасть на Украину. Пока ситуация не прояснится, они в Крым не поедут.

Примером горького опыта стала для них история актрисы Нонны Гришаевой. От коллег участники «Квартета И» узнали, что после того, как Гришаева посетила полуостров Крым, у нее возникли проблемы. Запрета на въезд на Украину не последовало, но актрисе позвонили с угрозами «Не приезжай, будет плохо». Согласно украинскому законодательству, Гришаева въехала в Крым не через территорию Незалежной. Этим она нарушила закон Украины из-за того, что незаконно пересекла границу государства.

Стоит напомнить, что 2017 году Гришаева посещала кинофестиваль в «Артеке».

В Одессе у Хаита живут мать, отец и старший брат. «Что же я не буду ездить туда?»,- объясняет актер то, почему он боится ехать на полуостров.